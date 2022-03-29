Гендиректор ФК "Шахтер" призвал лишить Россию членства в ФИФА и УЕФА

Он напомнил, что в 70-х годах ХХ века ЮАР была лишена членства в спортивных организациях из-за политики апартеида.

В отношении РФ такое решение должно быть принято из-за геноцида украинцев и кровавой войны против Украины, сказал Палкин.

31 марта в Дохе (Катар) ФИФА будет проводить свой ежегодный конгресс. Украинская делегация в нем не сможет принимать участие, а российская, скорее всего, будет, отмечает агентство.

28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы, должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.

Палкин призвал УЕФА и ФИФА "сделать еще один шаг вперед и отменить или приостановить членство России в своих рядах".

Война России против Украины. Главное (обновляется)