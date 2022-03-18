Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА об отстранении российских команд

"Председатель Апелляционной арбитражной палаты CAS отклонил просьбу РФС. [...] Оспариваемое решение остается в силе и все российские команды и клубы остаются отстраненными от участия в соревнованиях ФИФА", – говорится в сообщении.
В Спортивном арбитражном суде отметили, что само разбирательство продолжается.
"В настоящее время создается коллегия арбитров, стороны обмениваются письменными заявлениями", – рассказали в CAS.
Таким образом, 24 марта национальная сборная РФ не сыграет против сборной Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года, в финальную часть отбора поляки проходят автоматически, отмечает football24.ua.
28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы, должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.
В тот же день УЕФА расторг контракт с российским "Газпромом", который был главным спонсором организации на протяжении 10 лет.
15 марта CAS отклонил просьбу Российского футбольного союза приостановить выполнение запрета УЕФА на участие российских команд под эгидой УЕФА.