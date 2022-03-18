Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА об отстранении российских команд

"Председатель Апелляционной арбитражной палаты CAS отклонил просьбу РФС. [...] Оспариваемое решение остается в силе и все российские команды и клубы остаются отстраненными от участия в соревнованиях ФИФА", – говорится в сообщении.

В Спортивном арбитражном суде отметили, что само разбирательство продолжается.

"В настоящее время создается коллегия арбитров, стороны обмениваются письменными заявлениями", – рассказали в CAS.

Таким образом, 24 марта национальная сборная РФ не сыграет против сборной Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года, в финальную часть отбора поляки проходят автоматически, отмечает football24.ua.