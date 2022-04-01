В "Азове" призвали провести операцию по деблокаде Мариуполя

"Каждый день обороны города стоит жизней нашим героям. Если вражеская авиация сбросила на какой-то город бомбы, умножьте это на 100. Количество выпущенных баллистических ракет умножьте на 10. Добавьте сюда сухопутную и корабельную артиллерию, и вы получите обычный день защитника Мариуполя", – сказал он.
Паламар рассказал, что в блокаде оккупантов оказалось около 100 тыс. мариупольцев. По его мнению, в случае захвата города российскими войсками произойдет огромное количество преступлений оккупантов против мирных жителей.
"Наша цель – выстоять и победить в этой войне! Мы уверены, что операция по деблокаде Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет, это войдет в историю как большой позор", – добавил он.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.