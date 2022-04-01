В "Азове" призвали провести операцию по деблокаде Мариуполя

"Каждый день обороны города стоит жизней нашим героям. Если вражеская авиация сбросила на какой-то город бомбы, умножьте это на 100. Количество выпущенных баллистических ракет умножьте на 10. Добавьте сюда сухопутную и корабельную артиллерию, и вы получите обычный день защитника Мариуполя", – сказал он.

Паламар рассказал, что в блокаде оккупантов оказалось около 100 тыс. мариупольцев. По его мнению, в случае захвата города российскими войсками произойдет огромное количество преступлений оккупантов против мирных жителей.

"Наша цель – выстоять и победить в этой войне! Мы уверены, что операция по деблокаде Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет, это войдет в историю как большой позор", – добавил он.