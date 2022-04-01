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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Европарламента посетила Киев. Она выступила в Раде и дала Украине три обещания

Метсола в Раде: Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим
Метсола в Раде: Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим
Фото: ЕРА

1 апреля в Киев прибыла президент Европарламента Роберта Метсола. Она провела брифинг с председателем Рады Русланом Стефанчуком, запись обнародовала пресс-служба парламента в Facebook.

"После стольких недель переговоров по телефону у меня появилась возможность увидеть вас лично, – сказала она на брифинге перед заседанием Рады. – Считаю, что мое личное присутствие в Киеве имеет отдельное значение, кроме возможности выступить в парламенте и услышать вашу сессию. Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента: мы впечатлены, восхищены и вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска и стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента". 

Метсола выразила сочувствие в связи с гибелью украинцев в войне России против Украины. 

"Все страны, которые представлены в Европейском парламенте, – мы стоим с вами плечом к плечу в этой борьбе. Я хочу обратиться, господин Стефанчук, к вам, украинскому парламенту и народу с тремя обещаниями. Во-первых, мы признаем посягательство РФ на Украину, ее свободу и территорию как посягательство на всю Европу, нападение на мир и мировой порядок, который есть в мире. Второе: Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента. Третье: мы приложим все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, которые подверглись сокрушительным ударам. Финансовая, гуманитарная и военная помощь уже идет и будет продолжаться", – сказала она. 

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/519345422905127/

В ходе выступления перед парламентариями Метсола сказала, что для нее "честь быть с коллегами – европейскими парламентариями". 

"Но более того: для меня это долг быть тут, это обязательство, которое я должна выполнять, ответственность перед вами, которые стоят на передовой, – подчеркнула глава Европарламента. – От имени европейцев я хочу сказать одну вещь: мы с вами. В хорошие времена и в не очень хорошие".

Метсола говорила о героях – защитниках острова Змеиный, о Мариуполе и выразила ожидания "триумфа надежды".

"Вы боретесь не только за то, чтобы защитить ваши дома и территории, вы боретесь за то, во что мы все верим, – за демократию, свободу, верховенство права. Потому что в Украине эти ценности – не просто популярные слова. Это вещи, за которые вы боретесь, – подчеркнула она. – Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим. Есть название одного города, которое мы никогда не забудем. Это Мариуполь. Мы никогда не забудем, что произошло с вами".

Выступление Метсолы периодически прерывали аплодисменты парламентариев, когда выступление завершилось, Рада аплодировала ей стоя. Она стала первым мировым политиком, который посетил Раду с начала вторжения России в Украину. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1170931206988804/

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России иностранные топ-политики и лидеры приезжали только дважды. 15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.

24 марта Украину посетили спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Рата. 

Президент Украины Владимир Зеленский призывал "всех друзей Украины" приезжать в Киев, хотя это может быть небезопасно. "Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент 16 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Европарламент, демократия, Мариуполь, военная помощь, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Руслан Стефанчук, Роберта Метсола
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