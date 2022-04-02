Украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы – Зеленский

Он объяснил, что украинцы не воспримут ничего, кроме победы, но "вопрос в том, когда это закончится".

На вопрос журналиста, на что президент Украины "готов согласиться" для подписания мирного соглашения и могут ли это быть уступки территории, Зеленский ответил, что вопрос территориальной целостности и суверенитета "не обсуждается" и Украина "не торгует" своей территорией.

Глава Украинского государства подчеркнул, что чем больше получает российская власть во главе с президентом Владимиром Путиным, "тем больше растет их аппетит", и если сейчас агрессора не остановить, Путин "продолжит свою агрессию в Европе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)