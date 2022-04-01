Зеленский: Севернее Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов

Зеленский: Мы знаем замыслы оккупантов. Знаем, что они планируют и что они делают Фото: president.gov.ua

"Уверен, для каждого и каждой из вас очень приятно читать и смотреть новости о том, что украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. И это так. Наши Вооруженные силы, Национальная полиция и Национальная гвардия, разведка – они молодцы. Абсолютная им благодарность! Севернее Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечивать в первой половине марта", – сказал он.

По словам президента, нужно отдавать себе отчет в том, что для российских военных это часть их тактики.

"Все это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются с тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно. Поэтому очень важно для всех проявлять воздержание. Сдержанность в эмоциях. Сдержанность в переживаниях. Мы все одинаково хотим победы. Все все равно! Но впереди будут сражения. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", – заявил глава государства.

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