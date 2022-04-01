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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Севернее Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов

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Зеленский: Мы знаем замыслы оккупантов. Знаем, что они планируют и что они делают
Зеленский: Мы знаем замыслы оккупантов. Знаем, что они планируют и что они делают
Фото: president.gov.ua

В нескольких областях к северу от Киева украинские военные продолжают изгонять российских оккупантов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, текстовая версия которого опубликована в ночь на 1 апреля на его сайте.

"Уверен, для каждого и каждой из вас очень приятно читать и смотреть новости о том, что украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. И это так. Наши Вооруженные силы, Национальная полиция и Национальная гвардия, разведка – они молодцы. Абсолютная им благодарность! Севернее Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечивать в первой половине марта", – сказал он.

По словам президента, нужно отдавать себе отчет в том, что для российских военных это часть их тактики.

"Все это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются с тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно. Поэтому очень важно для всех проявлять воздержание. Сдержанность в эмоциях. Сдержанность в переживаниях. Мы все одинаково хотим победы. Все все равно! Но впереди будут сражения. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал 31 марта, что по информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить настуление в районе Донбасса.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Киевская область, Черниговская область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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