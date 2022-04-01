В Харькове российская ракета упала неподалеку от центра города, обстрелян ряд жилых районов – Синегубов

"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", – сказал Синегубов.
По его словам, в последние дни интенсивность обстрелов области составляет около 50 обстрелов из артиллерии и около 200 – из реактивных систем залпового огня. Каждый раз страдают жилые дома.
Так, по его словам, 31 марта в Харькове снаряды "уже традиционно" попали в районы Алексеевка, Салтовка, ХТЗ. Также от обстрелов повреждены жилые дома в области – Изюмском, Чугуевском районах.
Кроме того, накануне в результате хаотичных российских обстрелов в Харькове был пожар на газопроводе. Он продлился всю ночь, поскольку необходимо было дать выгореть техническому газу. Теперь в этом районе восстанавливают газоснабжение.
В то же время, по его словам, жизнедеятельность города Харькова возобновляется, открывается малый и средний бизнес.
Глава обладминистрации отметил, что продолжаются напряженные бои за Изюм, на этом направлении Вооруженные силы удерживают позиции. В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом власти эвакуировали около 2500 человек.
Синегубов также сообщил, что только за эти сутки украинской армии в регионе удалось уничтожить четыре самолета.
Война России против Украины. Главное
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля.
По данным на 30 марта, в Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Мэр города Игорь Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей. По его данным, российская армия разрушила в Харькове более 1500 зданий, из них почти 1300 – жилые дома, 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц.
30 марта российские оккупационные войска нанесли 47 артиллерийских, минометных и танковых ударов по Харькову, около 380 обстрелов из "Градов" и "Смерчей".