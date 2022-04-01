В Харькове российская ракета упала неподалеку от центра города, обстрелян ряд жилых районов – Синегубов

Синегубов рассказал, как прошел день в Харькове и области Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", – сказал Синегубов.

По его словам, в последние дни интенсивность обстрелов области составляет около 50 обстрелов из артиллерии и около 200 – из реактивных систем залпового огня. Каждый раз страдают жилые дома.

Так, по его словам, 31 марта в Харькове снаряды "уже традиционно" попали в районы Алексеевка, Салтовка, ХТЗ. Также от обстрелов повреждены жилые дома в области – Изюмском, Чугуевском районах.

Кроме того, накануне в результате хаотичных российских обстрелов в Харькове был пожар на газопроводе. Он продлился всю ночь, поскольку необходимо было дать выгореть техническому газу. Теперь в этом районе восстанавливают газоснабжение.

В то же время, по его словам, жизнедеятельность города Харькова возобновляется, открывается малый и средний бизнес.

Глава обладминистрации отметил, что продолжаются напряженные бои за Изюм, на этом направлении Вооруженные силы удерживают позиции. В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом власти эвакуировали около 2500 человек.

Синегубов также сообщил, что только за эти сутки украинской армии в регионе удалось уничтожить четыре самолета.

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