В Харькове разоблачили ботоферму РФ, которая рассылала украинским силовикам смс с предложениями сдаться оккупантам

В СБУ сообщили, что оборудование ботофермы управлялось с территории РФ Фото: ssu.gov.ua

В пресс-центре сообщили, что с помощью ботофермы военным и сотрудникам правоохранительных ведомств рассылали смс с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

"Таким образом спецслужбы РФ пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков", – заявили в СБУ.

Ведомство опубликовало текст смс: "Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны, уже сбежавших из столицы!"

Киберспециалисты СБУ быстро обнаружили и обезвредили ботоферму, она успела разослать около 5 тыс. смс.

"Самое интересное – что все оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно руководствовалось РФ. Владелец дома признается, что даже не догадывался о своей роли в "спецоперации" врага. Пока вся техника изъята, а со всеми причастными СБУ проводит соответствующие мероприятия", – сообщили в СБУ.

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