Осудивший войну Панин: Вот сейчас Зеленский – просто красавчик. Я вижу перед собой президента и он мне приятен

"Вот сейчас Зеленский – просто красавчик. Я не встречался с Зеленским, мы не были лично знакомы, хотя я в Киеве много снимался и у меня много друзей-актеров, которые с Зеленским дружили. Я никогда с ним не пересекался ни на одном проекте. Сейчас с огромным удовольствием на него смотрю и понимаю, что он – красавчик. И интервью прекрасное дал российским журналистам. Я вижу человека. Понятно, что политика – такая шутка, что правды мы все равно до конца не узнаем. Понятно, что и Зеленский где-то как-то, наверное, играет, но все равно я вижу перед собой президента – красавца, мужика. И он мне приятен", – сказал Панин.

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Видео: Україна 24 / YouTube

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