Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"

"Буду честной, бывают дни сейчас, когда мне совсем не хочется не то что приводить себя в порядок утром, а в принципе вставать. Знайте, что этого добивается наш враг. Он хочет, чтобы мы были сломанными, слабыми и несчастными. Поэтому я утром делаю прическу, каждую ресницу, которую крашу, крашу для вас и для себя, чтобы чувствовать себя красивой и живой. И это мой способ сказать: "Я не сдамся", – написала артистка.

Могилевская призвала не бояться позволять себе делать то, что доставляет удовольствие.

"Не бойтесь осуждения и прекратите осуждать других! Все наши силы мы должны сконцентрировать на одном – победа над врагом, помощь нашей армии, волонтерам и нуждающимся", – подытожила знаменитость.

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