Зеленский поговорил с Эрдоганом. Президенты согласовали "шаги по достижению мира"

"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины, президентом Турции Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!" – написал он.

Провів чергову розмову зі справжнім другом * Президентом * @RTErdogan. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність * стати гарантом безпеки нашої держави! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2022

Агентство "Анадолу" отмечает, что Эрдоган также говорил о готовности организовать встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что переговоры Украины и РФ в Стамбуле "придали значительный импульс процессу", который ведется для прекращения войны и достижения мира в Украине.

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