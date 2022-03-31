Зеленский поговорил с Эрдоганом. Президенты согласовали "шаги по достижению мира"

"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины, президентом Турции Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!" – написал он.
Провів чергову розмову зі справжнім другом * Президентом * @RTErdogan. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність * стати гарантом безпеки нашої держави!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2022
Агентство "Анадолу" отмечает, что Эрдоган также говорил о готовности организовать встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что переговоры Украины и РФ в Стамбуле "придали значительный импульс процессу", который ведется для прекращения войны и достижения мира в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия и Германия. Представитель Великобритании в ООН заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО. 31 марта Эрдоган сказал, что Турция готова быть одной из стран-гарантов, но есть детали, которые должны уточняться.