Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в плане обеспечения безопасности Украины", – сказал он.
Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, отметил Эрдоган.
По его мнению, переговоры между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Стамбуле 29 марта, "придали весомый импульс мирному процессу". Эрдоган снова анонсировал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.
Турция, по его словам, "готова принять у себя встречу на уровне глав государств", но "пока очень важно обеспечить прекращение огня".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия и Германия. Представитель Великобритании в ООН заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.