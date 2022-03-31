Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины

Эрдоган сказал, что Турция "в принципе" рассчитывает стать гарантом безопасности Украины, но есть детали, которые должны уточняться Фото: Recep Tayyip Erdoğan / Twitter

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в плане обеспечения безопасности Украины", – сказал он.

Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, отметил Эрдоган.

По его мнению, переговоры между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Стамбуле 29 марта, "придали весомый импульс мирному процессу". Эрдоган снова анонсировал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Турция, по его словам, "готова принять у себя встречу на уровне глав государств", но "пока очень важно обеспечить прекращение огня".

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