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Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины

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Эрдоган сказал, что Турция "в принципе" рассчитывает стать гарантом безопасности Украины, но есть детали, которые должны уточняться
Эрдоган сказал, что Турция "в принципе" рассчитывает стать гарантом безопасности Украины, но есть детали, которые должны уточняться
Фото: Recep Tayyip Erdoğan / Twitter

Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции 31 марта заявил о готовности Турции стать одной из стран – гарантов безопасности Украины. Об этом сообщил канал NTV.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в плане обеспечения безопасности Украины", – сказал он.

Турция рассчитывает на это "в принципе", но есть детали, которые должны уточняться, отметил Эрдоган.

По его мнению, переговоры между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Стамбуле 29 марта, "придали весомый импульс мирному процессу". Эрдоган снова анонсировал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Турция, по его словам, "готова принять у себя встречу на уровне глав государств", но "пока очень важно обеспечить прекращение огня".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталия и Германия. Представитель Великобритании в ООН заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, безопасность
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