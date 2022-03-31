"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту

"Долго не хотели нас пропускать, потому что им не понравилось наше разрешение на въезд в страну, в которую мы летим. Мне пришлось поднять очень сильный скандал, чтобы на нас обратили внимание, – написала она – Мы пережили ад. Я очень хочу домой".

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Репяхова уточнила, что они оформили визы беженцев.

"Они такой не видели никогда. Поэтому при посадке на самолет сказали: "Идите в офис и там выясняйте. Мы должны были куда-то бежать в огромном аэропорту Стамбула, опаздывая. И им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком. Турки! Они не хотели разбираться", – подытожила она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Скриншот: repyahovakate / Instagram

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