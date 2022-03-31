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31 марта, 2022
 
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"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту

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Репяхова с сыном уехали за границу, а Павлик остался в Украине
Репяхова с сыном уехали за границу, а Павлик остался в Украине
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова 30 марта в Instagram Stories сообщила, что вынуждена была устроить скандал в аэропорту Стамбула (Турция), так как ее вместе с девятимесячным сыном не хотели пускать на самолет.

"Долго не хотели нас пропускать, потому что им не понравилось наше разрешение на въезд в страну, в которую мы летим. Мне пришлось поднять очень сильный скандал, чтобы на нас обратили внимание, – написала она – Мы пережили ад. Я очень хочу домой".

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Репяхова уточнила, что они оформили визы беженцев.

"Они такой не видели никогда. Поэтому при посадке на самолет сказали: "Идите в офис и там выясняйте. Мы должны были куда-то бежать в огромном аэропорту Стамбула, опаздывая. И им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком. Турки! Они не хотели разбираться", – подытожила она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

28 марта Репяхова вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Ее муж остался в Украине. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда планировала через Турцию вылететь в конечную страну прибытия.

Теги: Турция, самолет, беженцы, Стамбул, скандал, война России против Украины, Екатерина Репяхова
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