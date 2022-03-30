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30 марта, 2022
 
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"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации

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Репяхова: Красиво, но не дома
Репяхова: Красиво, но не дома
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram ролик, снятый на площади в Ганновере.

Репяхова, улыбаясь, прошла перед зданием ратуши.

"Красиво, но не дома", – написала она.

"Кому война, а у Кати экскурсия в голове", – прокомментировала подписчица valentina_gotsaluk.

"Выставлять радостные видео в военное время, будучи в безопасном месте, – это пренебрежение к людям, оставшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, неделями сидящим в подвалах без еды и воды, не зная, наступит ли для них новый день. Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью! Как вы будете смотреть в глаза этим людям, когда вернетесь домой, когда опасность пройдет?" – спросила ksiushakorchinskaia.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: Россия, Украина, война, эвакуация, Ганновер, видео, война России против Украины, Екатерина Репяхова, жена
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