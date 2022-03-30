Делегация РФ уехала из Турции. Члены украинской группы продолжают работу – Арахамия

"Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за границей. В частности, 30 марта запланированы встречи с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере", – отметил он.

По словам Арахамии, сегодня украинская делегация вернется домой.

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

По итогам встречи Арахамия заявил, что сегодня Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.