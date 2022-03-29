Звезда сериала "Слуга народа" Боклан о Зеленском: На сегодняшний день я этой личностью ошеломлен. Да ладно я – весь мир

"Я предположить не мог, насколько это мощный человек и сильный лидер. Когда мы работали вместе, я знал, что это талантливый человек, очень умный, перспективно мыслящий. Потом наши пути разошлись, потому что он ушел в политику, я к ней никакого отношения не имею. И конечно, на сегодняшний день я этой личностью ошеломлен, – сказал Боклан. – Да ладно я – весь мир ошеломлен, какой это человек воли, силы, честности. Мне не хочется говорить комплименты, но я хочу сказать, что был потрясен. И каждый день это усиливается".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Премьера сериала "Слуга народа" производства студии "Квартал 95" состоялась в 2015 году. Главный герой сериала – учитель Василий Голобородько, которого избрали президентом. Боклан сыграл в этом сериале роль украинского премьер-министра Юрия Чуйко.
В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты.
21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.