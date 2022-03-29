Звезда сериала "Слуга народа" Боклан о Зеленском: На сегодняшний день я этой личностью ошеломлен. Да ладно я – весь мир

"Я предположить не мог, насколько это мощный человек и сильный лидер. Когда мы работали вместе, я знал, что это талантливый человек, очень умный, перспективно мыслящий. Потом наши пути разошлись, потому что он ушел в политику, я к ней никакого отношения не имею. И конечно, на сегодняшний день я этой личностью ошеломлен, – сказал Боклан. – Да ладно я – весь мир ошеломлен, какой это человек воли, силы, честности. Мне не хочется говорить комплименты, но я хочу сказать, что был потрясен. И каждый день это усиливается".

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Видео: Україна 24 / YouTube

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