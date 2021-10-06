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06 октября, 2021
 
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"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой

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Боклан отец двоих детей
Боклан – отец двоих детей
Фото: kino-teatr.ru

Звезда украинского сериала "Папик", актер Станислав Боклан 6 октября разместил в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлен в обнимку со своей женой, актрисой Натальей Клениной.

Артист оставил фото без комментариев.

"Зрелая красота людей и отношений", – отреагировали на фото подписчики актера.

"Вы очень красивая пара", – заметили поклонники Боклана.

Контекст:

Станислав Боклан родился в 1960 году в Житомирской области. В 1984 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Театральную карьеру начинал на сцене Донецкого областного российского драматического театра в Мариуполе.

С 1994 года по 2020-й служил в Киевском академическом молодом театре, где и познакомился с Кленовой.

Актер наиболее известен зрителям по главным ролям в украинских сериалах "Папик" и "Крепостная". Также он сыграл роль премьер-министра в сериале "Слуга народа", снятом студией "Квартал 95".

Наталья Кленина родилась в 1964 году в России. В Молодом театре служит с 1996 года.

У Боклана и Клениной есть двое детей: дочь Мария и сын Кирилл. Он известен как диджей Кирилл Думский. Дочь артистов работает кастинг-директором.

Теги: семья, Станислав Боклан
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