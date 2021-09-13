Звезда "Папика" Петрожицкая стала заслуженной артисткой, а ее партнер по сериалу Боклан получил орден

Также это звание присвоено актрисам Марине Кошкиной, Екатерине Молчановой, Оксане Черкашиной.

Партнер Петрожицкой по сериалу, украинский актер Станислав Боклан ко Дню кино получил орден за заслуги III степени.

Контекст:

"Папик" – украинский комедийный телесериал студии "Квартал 95". Его премьера состоялась в декабре 2019 года на канале "1+1".

Петрожицкая сыграла в сериале роль меркантильной девушки по имени Лиза, а Боклан воплотил образ актера на пенсии Александра Меркулова, которого Лиза в силу обстоятельств принимает за миллионера.