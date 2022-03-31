Луганскому Восточноукраинскому университету имени Даля предоставили убежище в Днепропетровской и Хмельницкой областях

"Война – беда для всех украинцев. Благодарен властям и научному сообществу многих городов, которые приняли наших преподавателей и студентов. Предоставили помещения под образовательный процесс, научную работу, а главное – для жилья", – написал он.
По его данным, Днепровский национальный университет предоставил необходимое количество помещений для организации учебного процесса, а также комнаты в общежитии для проживания студентов и преподавателей. В Днепр переехали часть администрации, студенты и преподаватели трех факультетов.
В Хмельницком для ВНУ им. Даля для осуществления полноценного учебного процесса выделено пятиэтажное здание. Существует также договоренность о предоставлении мест в общежитии.
Остальные факультеты и часть администрации находятся в Каменце-Подольском. Здесь они получили от Подольского государственного университета рабочие помещения и комнаты в общежитии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Восточноукраинский национальный университет имени Даля из-за военных действий переезжает уже во второй раз. В 2014 году, с началом российского вторжения на Донбасс, вуз был эвакуирован из Луганска в Северодонецк. Там, а также в соседнем Рубежном студентов приняли девять учебных корпусов и несколько общежитий.
С началом 24 февраля 2022 года полномасштабной войны России против Украины Северодонецк и Рубежное постоянно подвергаются обстрелам. В Рубежном по состоянию на 24 марта шли уличные бои.