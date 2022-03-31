Луганскому Восточноукраинскому университету имени Даля предоставили убежище в Днепропетровской и Хмельницкой областях

Восточноукраинский национальный университет имени Даля из-за военных действий переезжает уже во второй раз Фото: shukach.com

"Война – беда для всех украинцев. Благодарен властям и научному сообществу многих городов, которые приняли наших преподавателей и студентов. Предоставили помещения под образовательный процесс, научную работу, а главное – для жилья", – написал он.

По его данным, Днепровский национальный университет предоставил необходимое количество помещений для организации учебного процесса, а также комнаты в общежитии для проживания студентов и преподавателей. В Днепр переехали часть администрации, студенты и преподаватели трех факультетов.

В Хмельницком для ВНУ им. Даля для осуществления полноценного учебного процесса выделено пятиэтажное здание. Существует также договоренность о предоставлении мест в общежитии.

Остальные факультеты и часть администрации находятся в Каменце-Подольском. Здесь они получили от Подольского государственного университета рабочие помещения и комнаты в общежитии.

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