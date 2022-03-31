"На благо города и всех харьковчан". Жадан анонсировал концерты в Харькове

"Наша банда на месте, планируем концерты в Харькове. Как говорил Геннадий Адольфович Кернес, "на благо города и всех харьковчан". Будьте здоровы и счастливы. Главное, не паникуйте, все будет Украина", – написал он.

На видео, которое опубликовала в YouTube медиагруппа "Накипело", Жадан уточнил, что в ближайшее время сыграет в Харькове несколько концертов. Время и место их проведения он сообщит позже.