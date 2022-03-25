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"Переобулся на лету". Жадан продает свои ботинки, чтобы помочь харьковским пенсионерам

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Жадан: Средства пойдут на помощь харьковским пенсионерам, котикам и другим хорошим людям
Жадан: Средства пойдут на помощь харьковским пенсионерам, котикам и другим хорошим людям
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель и поэт Сергей Жадан выставил на онлайн-аукцион свои ботинки. Об этом он написал 25 марта в Facebook.

"Переобулся на лету. Сбросил свои зимние Martens и с радостью их теперь продам. Не новые, зато с историей – выступал в них от Станицы Луганской до Ужгорода. Кому интересно – предлагайте цену в комментариях", – отметил он.

Жадан сообщил, что деньги пойдут на помощь "харьковским пенсионерам, котикам и другим хорошим людям".

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/543191700496518

В комментариях он написал, что размер ботинок – "43 растоптанный".

Жадан после вторжения РФ в Украину каждый день публикует в Facebook посты об обстановке в Харькове. Поэт вместе с другими волонтерами развозит гуманитарную помощь для мирного населения.

"Кто-то сидит дома, кто-то прячется в подвалах. При этом большие группы коммунальщиков ходят, убирают мусор. Работает все больше магазинчиков, люди выстраивают новые коммуникационные схемы. Выехали за город забрать отремонтированный автомобиль. Местные рукастые дяди ремонтируют наши машины. Бесплатно, конечно. Что, спрашиваю, кто-нибудь из местных пошел воевать? "Кто-нибудь?" – смеются они. "В ТрО мест нет, все забито, все записались", – рассказал писатель. 

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/543138483835173

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

В ночь на 24 марта оккупанты 44 раза обстреляли Харьков. Центр города подвергся удару ракет "Калибр", выпущенных с кораблей в Черном море.

Теги: Украина, Харьков, Сергей Жадан, помощь, волонтеры, коммунальщики, деньги, пенсионеры
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