"Как в Израиле". После войны дома в Украине будут проектировать с учетом бомбоубежищ – министр инфраструктуры

Кубраков отметил, что в Харькове разрушены почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий. Кубраков подчеркнул, что у ведомства есть точные данные по разрушениям и "Россия обязательно будет платить для восстановления страны".
"Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий", – написал министр.
Он также подчеркнул, что бизнес сейчас должен работать, создавать и сохранять рабочие места. Государство, по его словам, разрабатывает возможные варианты компенсации, снижение налоговой и бюрократической нагрузки для предпринимателей. Кубраков отметил, что со следующей недели запускаются в работу крупные металлургические заводы и "с каждым днем, неделей таких предприятий будет больше".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов составляют $564,9 млрд, заявила 28 марта первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко. Эта сумма включает $119 млрд потерь инфраструктуры, $90,5 млрд ущерба от разрушений жилых домов, автомобилей, $112 млрд потерь ВВП в 2022 году и другой ущерб.
Ущерб Украины, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь экономики в последующие годы составляет более $1 трлн, заявил в конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.