"Как в Израиле". После войны дома в Украине будут проектировать с учетом бомбоубежищ – министр инфраструктуры

Кубраков отметил, что в Харькове разрушены почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий. Кубраков подчеркнул, что у ведомства есть точные данные по разрушениям и "Россия обязательно будет платить для восстановления страны".

"Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий", – написал министр.

Он также подчеркнул, что бизнес сейчас должен работать, создавать и сохранять рабочие места. Государство, по его словам, разрабатывает возможные варианты компенсации, снижение налоговой и бюрократической нагрузки для предпринимателей. Кубраков отметил, что со следующей недели запускаются в работу крупные металлургические заводы и "с каждым днем, неделей таких предприятий будет больше".

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