"Неподсчитанные смерти, разрушенные площади и дома". Как выглядит Тростянец после оккупации. Фоторепортаж
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Фото: Александр Кубраков / Facebook
Россияне захватили Тростянец
Сумской области в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта
. В освобожденном украинскими военными Тростянце захватчики оставили после себя многочисленные разрушения жилой и социальной инфраструктуры, рассказал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков. Расстреляна городская больница, разрушена привокзальная площадь, оставлено много мин и растяжек – сейчас в городе работают саперы и ГСЧС. "Неподсчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда это не произошло, стали заниматься мародерством и хаотичной защитой", – написал Кубраков.