Колонна оккупантов наехала на пешеходов в Сумской области. Есть погибший

По данным следствия, 27 марта около 17.15 на автодороге за пределами села Чумаково двигалась колонна военной техники РФ.

"Военнослужащий РФ умышленно совершил наезд на шедших в попутном направлении пешеходов. В результате пострадала семья: 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", – сообщили в ОГП.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора призвали украинцев, которые стали свидетелями военных преступлений РФ, фиксировать их и присылать по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)