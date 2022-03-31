Как украинские города оберегают памятники культуры от обстрелов оккупантов. Фоторепортаж
Львов. Фото: city-adm.lviv.ua
Львов. Фото: city-adm.lviv.ua
Львов. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури / Facebook
Львов. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури / Facebook
Львов. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури / Facebook
Запорожье. Фото: Запоріжжя / Зaporiзhзhia / Facebook
Днепр. Фото: Дніпро Обласний / Telegram
Днепр. Фото: Дніпро Обласний / Telegram
С начала полномасштабного вторжения России под угрозой уничтожения оказались не только военная и гражданская инфраструктура, но и памятники архитектуры. Из-за неизбирательного огня оккупантов пострадали
уже десятки религиозных сооружений, музеев, мемориалов. Поэтому украинцы из разных уголков страны пытаются максимально уберечь памятники культуры от разрушения. Во Львове объекты ансамбля Всемирного наследия ЮНЕСКО обертывают
огнеупорными и защитными материалами. В Одессе и Киеве скульптуры обкладывают мешками с песком или строят специальные защитные сооружения. В Харькове аналогичным образом пытаются
защитить сразу 50 памятников.