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Как украинские города оберегают памятники культуры от обстрелов оккупантов. Фоторепортаж

Сегодня 16.03
С начала полномасштабного вторжения России под угрозой уничтожения оказались не только военная и гражданская инфраструктура, но и памятники архитектуры. Из-за неизбирательного огня оккупантов пострадали уже десятки религиозных сооружений, музеев, мемориалов. Поэтому украинцы из разных уголков страны пытаются максимально уберечь памятники культуры от разрушения. Во Львове объекты ансамбля Всемирного наследия ЮНЕСКО обертывают огнеупорными и защитными материалами. В Одессе и Киеве скульптуры обкладывают мешками с песком или строят специальные защитные сооружения. В Харькове аналогичным образом пытаются защитить сразу 50 памятников.
Теги: Киев, Львов, Одесса, Харьков, памятник, культура, Днепр, война России против Украины, архитектура
 

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