Байден: Кажется, Путин самоизолировался. Есть признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых советников

У Байдена спросили, насколько серьезно дезинформируют Путина его советники.

"Есть много предположений, но он, кажется, — я не говорю это с уверенностью – он, кажется, самоизолировался, и есть некоторые признаки того, что он… уволил или поместил под домашний арест некоторых из своих советников... Но я не хочу слишком доверять этому в настоящее время, потому что у нас не так много веских доказательств", – ответил президент США.

Также, по словам Байдена, он скептически относится к заявлениям Путина о якобы отводе российских сил от Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 марта несколько СМИ со ссылкой на представителя администрации США, который общался с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что советники Путина дезинформируют его о том, насколько плохо российские военные действуют в Украине. Разведчики считают, что советники Путина боятся говорить ему правду.

США считают, что Путина вводят в заблуждение не только в отношении эффективности его вооруженных сил, но и в том, насколько санкции наносят ущерб российской экономике.

За время вторжения, начавшегося 24 февраля, оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".

Западные разведки считают, что вторжение российских войск в Украину на самом деле "пошло не по плану". Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что из-за этого Россия может применить в Украине химическое оружие.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информации, полученную от официальных лиц США, сообщила 20 марта, что Россия, не сумев одержать быструю победу в Украине, переходит к плану Б. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия "с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров" решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Однако в Белом доме считают, что перемещение российских сил из окрестностей Киева – "это передислокация, а не вывод".

Официально Россия не отказалась от требований к Украине, среди которых "демилитаризация" и "денацификация". В то же время глава российской делегации на переговорах о мире, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что предложенный Украиной на переговорах договор, включающий ее безъядерный и внеблоковый статус, означает, что Украина "заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ".