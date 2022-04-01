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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Кажется, Путин самоизолировался. Есть признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых советников

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По словам Байдена, он скептически относится к заявлениям Путина о якобы отводе российских сил от Киева
По словам Байдена, он скептически относится к заявлениям Путина о якобы отводе российских сил от Киева
Фото: EPA

Есть предположения, что президент РФ Владимир Путин "самоизолировался" и, возможно, уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников. Об этом президент США Джо Байден сказал на брифинге 31 марта, сообщает CNN.

У Байдена спросили, насколько серьезно дезинформируют Путина его советники.

"Есть много предположений, но он, кажется, — я не говорю это с уверенностью – он, кажется, самоизолировался, и есть некоторые признаки того, что он… уволил или поместил под домашний арест некоторых из своих советников...  Но я не хочу слишком доверять этому в настоящее время, потому что у нас не так много веских доказательств", – ответил президент США.

Также, по словам Байдена, он скептически относится к заявлениям Путина о якобы отводе российских сил от Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 марта несколько СМИ со ссылкой на представителя администрации США, который общался с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что советники Путина дезинформируют его о том, насколько плохо российские военные действуют в Украине. Разведчики считают, что советники Путина боятся говорить ему правду.

США считают, что Путина вводят в заблуждение не только в отношении эффективности его вооруженных сил, но и в том, насколько санкции наносят ущерб российской экономике.

За время вторжения, начавшегося 24 февраля, оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. 

5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".

Западные разведки считают, что вторжение российских войск в Украину на самом деле "пошло не по плану". Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что из-за этого Россия может применить в Украине химическое оружие

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информации, полученную от официальных лиц США, сообщила 20 марта, что Россия, не сумев одержать быструю победу в Украине, переходит к плану БЧиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия "с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров" решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Однако в Белом доме считают, что перемещение российских сил из окрестностей Киева – "это передислокация, а не вывод".

Официально Россия не отказалась от требований к Украине, среди которых "демилитаризация" и "денацификация". В то же время глава российской делегации на переговорах о мире, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что предложенный Украиной на переговорах договор, включающий ее безъядерный и внеблоковый статус, означает, что Украина "заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Джо Байден, война России против Украины
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