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Госдеп США рекомендовал американцам немедленно уехать из РФ и Украины из-за угрозы задержания российскими силовиками

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Нед Прайс: У нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно искали и задерживали граждан США в Украине и России
Нед Прайс: У нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно искали и задерживали граждан США в Украине и России
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Американцы, которые находятся в Украине или России, должны немедленно покинуть территорию стран из-за риска быть задержанными российскими силовиками. Об этом спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил на брифинге 31 марта, трансляцию вел канал CBS News.

"Мы серьезно подходим к нашей ответственности сообщать гражданам США о возможных опасных событиях на пути их путешествия или места жительства за границей. В последние недели у нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно искали и задерживали граждан США в Украине и России", – сказал Прайс. 

Он отметил, что США известно, как президент РФ Владимир Путин "презрительно относится к свободе слова и равенству прав всех людей".

"Мы считаем, что российские силовики как в России, так и в Украине будут и дальше пытаться задерживать американцев по признаку их гражданства. Мы еще раз повторяем, что граждане США в России и Украине должны учитывать это и покинуть территорию этих стран немедленно", – добавил Прайс. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

США в конце января и в первой половине февраля призывали своих граждан уехать из Украины немедленно из-за угрозы российского вторжения. 

28 февраля США призывали своих граждан срочно покинуть Россию в связи с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний после вторжения РФ в Украину. 9 марта Госдеп выпустил такие рекомендации, "учитывая неопределенность обстоятельств в этой стране после начала недавних военных действий России в Украине".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, война России против Украины, Нед Прайс
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