Госдеп США рекомендовал американцам немедленно уехать из РФ и Украины из-за угрозы задержания российскими силовиками

"Мы серьезно подходим к нашей ответственности сообщать гражданам США о возможных опасных событиях на пути их путешествия или места жительства за границей. В последние недели у нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно искали и задерживали граждан США в Украине и России", – сказал Прайс.
Он отметил, что США известно, как президент РФ Владимир Путин "презрительно относится к свободе слова и равенству прав всех людей".
"Мы считаем, что российские силовики как в России, так и в Украине будут и дальше пытаться задерживать американцев по признаку их гражданства. Мы еще раз повторяем, что граждане США в России и Украине должны учитывать это и покинуть территорию этих стран немедленно", – добавил Прайс.
Война России против Украины. Главное
США в конце января и в первой половине февраля призывали своих граждан уехать из Украины немедленно из-за угрозы российского вторжения.
28 февраля США призывали своих граждан срочно покинуть Россию в связи с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний после вторжения РФ в Украину. 9 марта Госдеп выпустил такие рекомендации, "учитывая неопределенность обстоятельств в этой стране после начала недавних военных действий России в Украине".