Госдеп США рекомендовал американцам немедленно уехать из РФ и Украины из-за угрозы задержания российскими силовиками

Нед Прайс: У нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно искали и задерживали граждан США в Украине и России Фото: U.S. Department of State / Flickr

"Мы серьезно подходим к нашей ответственности сообщать гражданам США о возможных опасных событиях на пути их путешествия или места жительства за границей. В последние недели у нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно искали и задерживали граждан США в Украине и России", – сказал Прайс.

Он отметил, что США известно, как президент РФ Владимир Путин "презрительно относится к свободе слова и равенству прав всех людей".

"Мы считаем, что российские силовики как в России, так и в Украине будут и дальше пытаться задерживать американцев по признаку их гражданства. Мы еще раз повторяем, что граждане США в России и Украине должны учитывать это и покинуть территорию этих стран немедленно", – добавил Прайс.

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