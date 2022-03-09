Госдеп США рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию

"Граждане США должны немедленно покинуть Россию, воспользовавшись одним из ограниченного числа все еще доступных коммерческих вариантов", – говорится в релизе.
В посольстве заявили, что ситуация на границе РФ "постоянно меняется" и уточнили: страница на сайте Госдепа с этим оповещением будет ежедневно обновляться.
Рекомендации для граждан США, планирующим покинуть РФ, выдали "учитывая неопределенность обстоятельств в этой стране после начала недавних военных действий России в Украине", сказано в сообщении Госдепа.
Посол США в РФ Джон Салливан сказал сегодня на брифинге, чтобы американцы уезжали "сейчас", пишет российское государственное агентство "РИА Новости". По словам Салливана, "российское правительство может закрыть посольство" США в Москве.
Война России против Украины. Главное
США в течение последних недель уже призывали американцев покинуть Россию. 28 февраля рекомендации обнародовали в связи с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний – ряд стран принял такое решение из-за вторжения РФ в Украину.