Госдеп США рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию

Российское правительство может закрыть посольство США в РФ, сказал Салливан Фото: ЕРА

"Граждане США должны немедленно покинуть Россию, воспользовавшись одним из ограниченного числа все еще доступных коммерческих вариантов", – говорится в релизе.

В посольстве заявили, что ситуация на границе РФ "постоянно меняется" и уточнили: страница на сайте Госдепа с этим оповещением будет ежедневно обновляться.

Рекомендации для граждан США, планирующим покинуть РФ, выдали "учитывая неопределенность обстоятельств в этой стране после начала недавних военных действий России в Украине", сказано в сообщении Госдепа.

Посол США в РФ Джон Салливан сказал сегодня на брифинге, чтобы американцы уезжали "сейчас", пишет российское государственное агентство "РИА Новости". По словам Салливана, "российское правительство может закрыть посольство" США в Москве.

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