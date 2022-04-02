РФ отводит войска на отдельных направлениях, но активизировала свои подразделения в Приднестровье – Генштаб ВСУ

Потери российской армии за время вторжения составляют около 17,7 тыс. человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе сообщили, что оккупанты активизировали работу с "добровольцами", но не уточнили деталей.

"Вместе с тем, активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", – отмечается в сводке.

Эти риски будут учтены защитниками Одесской области, граничащей с Молдовой, сказал спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук в видеокомментарии, обнародованном в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)