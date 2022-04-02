РФ отводит войска на отдельных направлениях, но активизировала свои подразделения в Приднестровье – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что оккупанты активизировали работу с "добровольцами", но не уточнили деталей.
"Вместе с тем, активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", – отмечается в сводке.
Эти риски будут учтены защитниками Одесской области, граничащей с Молдовой, сказал спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук в видеокомментарии, обнародованном в Telegram.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 38-й день вторжения России в Украину. 1 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.
За время полномасштабных военных действий потери российской армии в Украине, по данным Генштаба ВСУ, составили более 17,7 тыс. человек, 625 танков, 143 самолета, 131 вертолет и сотни другой техники.