17,7 тыс. личного состава, 625 танков, 143 самолета. В Генштабе ВСУ назвали потери оккупантов РФ по состоянию на 1 апреля

Оккупанты потеряли 625 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
В результате полномасштабной войны РФ против Украины потери личного состава российской армии составляют около 17,7 тыс. военных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 1 апреля.
Другие потери составили:
танки ‒ 625;
боевые бронированные машины ‒ 1751;
артиллерийские системы – 316;
РСЗО – 96;
средства ПВО – 54;
самолеты – 143;
вертолеты – 131;
автомобильная техника – 1220;
корабли/катера – 7
цистерны с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 85;
специальная техника – 24.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
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