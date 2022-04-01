Часть военнослужащих из Южной Осетии отказалась участвовать в войне с Украиной

"Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава четвертой военной базы ВС РФ (в/ч 66431, Цхинвали, Южная Осетия) и были задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины", – отметили в посте.

29 марта солдат переместили на военный полигон "Кузьминский" в Ростовской области. По данным ВСУ, с ними провел беседу заместитель командующего 58-й армией по военно-политической работе. Однако он не смог убедить осетин продолжить участие в войне против Украины.

В соцсетях появилась информация о том, что осетинские военные вернулись домой.

"Парней из Украины высадили на таможне и сказали: "Дальше сами, они там стоят..." Если кто может, помогите им доехать до Цхинвали", – написал Telegram-канал "Бонварнон".

Позже "Бонварнон" опубликовал фотографии солдат, стоящих на КПП Нижний Зарамаг.

Информацию о военных подтвердил в Telegram экс-президент оккупированной РФ Южной Осетии Эдуард Кокойты.

"Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло, и выяснить, каким образом было организовано их участие", – отметил он.

По словам Кокойты, сотни осетинских бойцов участвуют в войне против Украины.

"Нельзя допустить, чтобы какие-либо обстоятельства подрывали их боевой дух. Не сомневаюсь, что и те ребята, которые вернулись домой, если сочтут нужным, при обеспечении должной организации их участия смогут вновь отправиться в зону спецоперации и помочь завершить освобождение Донбасса", – добавил он.

Кокойты заявил, что военные из Южной Осетии, которых отправили на войну в Украину, не пушечное мясо, сообщило 29 марта "Эхо Кавказа".

"Нас и так мало. Мы генофонд практически потеряли", – подчеркнул он.

По данным "Медиазоны", осетины решили вернуться домой после подрыва одного из солдат на мине.

"Они хотели тело его забрать, чтобы домой отправить. Просто для нас, осетин, тело умершего друга – святое. А им их генерал, начальник, сказал: "Какое тело, мы пустой гроб отправим". Они говорят: "Мы воины, мы не трусы, но вот так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом еще твой труп не забирали – нам это на фиг не надо". И они вышли. И вчера вернулись в Южную Осетию", – рассказал источник.

По его словам, в Южную Осетию вернулись около 300 военнослужащих.

Война России против Украины. Главное (обновляется)