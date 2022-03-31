В Южной Осетии заявили о намерении "присоединиться" к РФ

Бибилов: Юридические шаги мы сделаем в ближайшее время Фото: EPA

По утверждениям Бабилова, "объединение" с Россией – это "стратегическая цель" Южной Осетии.

"И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время", – заявил он.

В комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС пресс-служба Бибилова заявила, что "юридические процедуры" будут завершены после так называемых выборов "президента республики" 10 апреля.