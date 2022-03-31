В Южной Осетии заявили о намерении "присоединиться" к РФ

По утверждениям Бабилова, "объединение" с Россией – это "стратегическая цель" Южной Осетии.
"И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время", – заявил он.
В комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС пресс-служба Бибилова заявила, что "юридические процедуры" будут завершены после так называемых выборов "президента республики" 10 апреля.
8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии.
После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили "независимость" от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах "независимость" Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.