В МИД Грузии прокомментировали заявления о "референдуме" в Южной Осетии

Так он прокомментировал заявление "президента" оккупированной Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерениях "присоединения" территории к РФ.
"Конечно, недопустимо говорить о каких-либо референдумах в условиях, когда территория Грузии оккупирована, оккупация имеет не только политическую, но и правовую оценку. Данная правовая оценка является решением Страсбургского суда о том, что в оккупированных районах Грузии происходит оккупация, поэтому никакой законной силы никакой референдум не будет иметь, и не будет в свете того, что сотни тысяч наших граждан изгнаны из своих домов в результате этнической чистки и не имеют возможности вернуться в свои дома", – заявил Залкалиани.
В то же время он подчеркнул, что Грузия не намерена возвращать свои территории военным путем.
"Хотя Грузию и пытаются втянуть в провокации, но наше правительство этого не допустит. Анонсированная правительством мирная политика является последовательной, применять силу для восстановления территориальной целостности мы не будем", – сказал он.
8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии.
После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили "независимость" от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах "независимость" Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.