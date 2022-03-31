В МИД Грузии прокомментировали заявления о "референдуме" в Южной Осетии

Залкалиани: Конечно, недопустимо говорить о каких-либо референдумах в условиях, когда территория Грузии оккупирована Фото: EPA

Так он прокомментировал заявление "президента" оккупированной Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерениях "присоединения" территории к РФ.

"Конечно, недопустимо говорить о каких-либо референдумах в условиях, когда территория Грузии оккупирована, оккупация имеет не только политическую, но и правовую оценку. Данная правовая оценка является решением Страсбургского суда о том, что в оккупированных районах Грузии происходит оккупация, поэтому никакой законной силы никакой референдум не будет иметь, и не будет в свете того, что сотни тысяч наших граждан изгнаны из своих домов в результате этнической чистки и не имеют возможности вернуться в свои дома", – заявил Залкалиани.

В то же время он подчеркнул, что Грузия не намерена возвращать свои территории военным путем.

"Хотя Грузию и пытаются втянуть в провокации, но наше правительство этого не допустит. Анонсированная правительством мирная политика является последовательной, применять силу для восстановления территориальной целостности мы не будем", – сказал он.