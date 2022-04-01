Под Харьковом российские оккупанты расстреляли 20 гражданских автомобилей с людьми – Денисова

Тела некоторых убитых удалось забрать только сейчас – после освобождения села украинскими военнослужащими Скриншот: Бутусов Плюс / YouTube

"Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось", – говорится в сообщении.

Она добавила, что тела некоторых убитых граждан удалось забрать только сейчас.

Отмечается, что оккупанты взяли под контроль эту трассу еще 27 февраля и устроили на ней террор, расстреливая все автомобили.

"Убийства гражданских лиц – это грубое нарушение статьи 3 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, а также преступление против человечности и военное преступление согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда", – подчеркнула Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты совершения российскими захватчиками военных преступлений и преступлений против человечности, а также нарушений прав человека в Украине.

Видео с места преступления опубликовал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.



Война России против Украины. Главное (обновляется)



