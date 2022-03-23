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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты направили автомобили украинцев на заминированную трассу в Черниговской области, трое погибли – Денисова

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15-летний Андрей был в автомобиле, который подорвался на заминированной дороге
15-летний Андрей был в автомобиле, который подорвался на заминированной дороге
Скриншот: tsn.ua

В селе Ивановка Черниговской области российские боевики разрешили нескольким автомобилям уехать по заминированной трассе. Об этом рассказала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Российские боевики позволили нескольким автомобилям уехать по заминированной трассе. При взрыве из шести пассажиров одной из машин выжили только три человека", – написала она.

Подробности произошедшего сообщил телеканал "1+1". По данным журналистов, уехать из села разрешили только двум семьям. Как выяснилось позже, оккупанты согласились выпустить людей, потому что знали, что дорога заминирована. После первого вражеского блокпоста машина, где было трое взрослых и трое детей, взорвалась на мине. Выжили только дети.

Одним из выживших был 15-летний Андрей, который пытался выехать из села вместе с мамой.

"Что-то на трассе было присыпано сеном, прошло полсекунды – и я увидел желтую вспышку перед глазами. Звон в ушах, и потом я помню, как проснулся на дороге, увидел, как горит моя мать, она была еще жива тогда, и потом я услышал артиллерийские выстрелы рядом", – вспоминает Андрей.

Подросток дополз до чьего-то двора, селяне вызвали "скорую". Из-за постоянных обстрелов врачи ехали долго. Уже в черниговской больнице к Андрею приехал отец, который до этого был в теробороне.

В Чернигове подростка прооперировали, а затем отец вывез сына во Львов и передал местным медикам.

"Взрывной перелом пяточной кости левой ноги. Кроме того, сразу в Чернигове прооперированный перелом ключицы и засинтезированный гипсом перелом малоберцовой кости справа, а также перелом свода черепа", – рассказали врачи о ранениях Андрея.

Еще два месяца на ноге Андрея будет металлическая конструкция, еще столько же времени нужно, чтобы восстановился слух, поврежденный от минного взрыва. Мать подростка так и не смогли похоронить из-за оккупации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, война, Людмила Денисова, Черниговская область, война России против Украины, погибшие
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