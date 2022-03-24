Оккупанты в Херсоне планируют тотальный террор, репрессии и депортацию в РФ – Денисова

Денисова призвала жителей Херсона не вступать в прямые стычки с оккупантами Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Об этом говорится в письме российского ФСБ, на которое ссылается The Times. В нем приведены детали по подавлению сопротивления жителей Херсона. В частности, Кремль готов прибегнуть к депортации половины города. Полицейский режим оккупанта прорабатывает также вывоз похищенных украинцев на Крымский полуостров и размещение в учреждениях исполнения наказаний", – заявила Денисова.

Она отметила, что депортация нарушает нормы ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает принудительное переселение лиц с оккупированной территории.

"Обращаюсь в Международный комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из временно оккупированного Херсона и других городов Украины, где продолжаются боевые действия. Граждане Украины, если у вас есть родственники или друзья в Херсонской области, предупредите об опасности", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала жителей Херсона не вступать в прямые стычки с оккупантами.

В ночь на 24 февраля на здании Херсонского горсовета вывесили большой флаг Украины.