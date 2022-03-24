Оккупанты в Херсоне планируют тотальный террор, репрессии и депортацию в РФ – Денисова

"Об этом говорится в письме российского ФСБ, на которое ссылается The Times. В нем приведены детали по подавлению сопротивления жителей Херсона. В частности, Кремль готов прибегнуть к депортации половины города. Полицейский режим оккупанта прорабатывает также вывоз похищенных украинцев на Крымский полуостров и размещение в учреждениях исполнения наказаний", – заявила Денисова.
Она отметила, что депортация нарушает нормы ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает принудительное переселение лиц с оккупированной территории.
"Обращаюсь в Международный комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из временно оккупированного Херсона и других городов Украины, где продолжаются боевые действия. Граждане Украины, если у вас есть родственники или друзья в Херсонской области, предупредите об опасности", – подчеркнула омбудсмен.
Денисова призвала жителей Херсона не вступать в прямые стычки с оккупантами.
В ночь на 24 февраля на здании Херсонского горсовета вывесили большой флаг Украины.
Российские оккупанты блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД Украины, совершают репрессии против жителей города. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет.
В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в городе критическая нехватка продуктов питания и медикаментов.