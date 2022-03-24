Миллионы украинцев лишены доступа к питьевой воде из-за оккупантов – Денисова

В Донецкой области 200 тыс. человек не имеют доступа к воде, сообщила омбудсмен Фото: depositphotos.com

"Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Пологов, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов. Только в Донецкой области 200 тыс. человек не имеют доступа к воде. С увеличением масштаба столкновений существует угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения", – подчеркнула она.

Денисова добавила, что, обстреливая стратегические объекты инфраструктуры, РФ нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека.

"Призываю международное сообщество усилить санкционное давление на РФ, чтобы прекратить военную агрессию против Украины и пытки мирного населения нашего государства", – написала омбудсмен.