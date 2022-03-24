Миллионы украинцев лишены доступа к питьевой воде из-за оккупантов – Денисова

"Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Пологов, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов. Только в Донецкой области 200 тыс. человек не имеют доступа к воде. С увеличением масштаба столкновений существует угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения", – подчеркнула она.
Денисова добавила, что, обстреливая стратегические объекты инфраструктуры, РФ нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека.
"Призываю международное сообщество усилить санкционное давление на РФ, чтобы прекратить военную агрессию против Украины и пытки мирного населения нашего государства", – написала омбудсмен.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.