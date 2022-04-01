НБУ перечислил армии почти 13,7 млрд грн со спецсчета

"По состоянию на 1 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет 619 млн грн... Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 14,3 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также по состоянию на 1 апреля остаток средств на счету Минсоцполитики для гуманитарных нужд осталось более 345 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 27 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – проинформировали в НБУ.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ информирует здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)