Нацбанк Украины перечислил для ВСУ почти 13,2 млрд грн

"По состоянию на 30 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 200 млн грн. Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,4 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 3,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также на специальном счете Минсоцполитики для гуманитарных нужд по состоянию на 30 марта остается почти 333 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 21 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – сообщили в НБУ.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ информирует здесь.

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