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ДЕНЬГИ

Нацбанк Украины перечислил для ВСУ почти 13,2 млрд грн

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На спецсчете НБУ остается около 200 млн грн
На спецсчете НБУ остается около 200 млн грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Нацбанк Украины перечислил Вооруженным силам Украины почти 13,2 млрд грн со специального счета. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 30 марта.

"По состоянию на 30 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 200 млн грн. Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,4 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 3,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также на специальном счете Минсоцполитики для гуманитарных нужд по состоянию на 30 марта остается почти 333 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 21 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – сообщили в НБУ.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ информирует здесь.

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Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Министерство социальной политики, Нацбанк, война России против Украины
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