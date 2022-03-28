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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 12,9 млрд грн

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24 февраля Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ
24 февраля Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины перечислил на нужды военных более 12,9 млрд грн. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"Остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 102 млн грн... Со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,1 млрд грн в эквиваленте", – отметили в посте.

Почти 3,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/336894331814553

Как перечислить деньги на спецсчет, можно узнать здесь.

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.

Теги: Украина, НБУ, военные, деньги, Нацбанк, война России против Украины
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