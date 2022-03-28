Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 12,9 млрд грн

"Остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 102 млн грн... Со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,1 млрд грн в эквиваленте", – отметили в посте.
Почти 3,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.
Как перечислить деньги на спецсчет, можно узнать здесь.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.
"Счет мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.