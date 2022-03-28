Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 12,9 млрд грн

"Остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 102 млн грн... Со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,1 млрд грн в эквиваленте", – отметили в посте.

Почти 3,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Как перечислить деньги на спецсчет, можно узнать здесь.