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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На специальном счете НБУ для нужд армии остался 71 млн грн

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На спецсчет перечислили более 12 млрд грн
На спецсчет перечислили более 12 млрд грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

На специальном счете Нацбанка Украины, открытом для сбора средств на нужды украинских военных, остался 71 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 19 марта.

Нацбанк уже перечислил армии более 12,2 млрд грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 12,3 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские юани, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", – сообщили в НБУ.

Как перечислить деньги на спецсчет, можно узнать здесь.

Также был открыт счет Минсоцполитики для гуманитарных нужд. Остаток на нем по состоянию на 19 марта составляет около 290 млн грн.

Как перечислить деньги на этот счет, указано здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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