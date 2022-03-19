На специальном счете НБУ для нужд армии остался 71 млн грн

Нацбанк уже перечислил армии более 12,2 млрд грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 12,3 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские юани, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", – сообщили в НБУ.

Как перечислить деньги на спецсчет, можно узнать здесь.

Также был открыт счет Минсоцполитики для гуманитарных нужд. Остаток на нем по состоянию на 19 марта составляет около 290 млн грн.

Как перечислить деньги на этот счет, указано здесь.

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