Украинские десантники сбили два российских вертолета противотанковым комплексом – командование ДШВ

Вертолеты украинские десантники сбили с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар".
"Это, по сути, первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель! После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник, завалившись набок, при падении столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом. На видео пылают вертолеты противника после "успешного" приземления. Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников", – подчеркивается в сообщении.
В командовании отмечают, что речь идет об уникальном случае и высоком мастерстве военнослужащих.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 38-й день вторжения России в Украину. За время полномасштабных военных действий потери российской армии в Украине, по данным Генштаба ВСУ на утро 1 апреля, составили более 17,7 тыс. человек, 625 танков, 143 самолета, 131 вертолет и сотни другой техники.