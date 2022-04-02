Украинские десантники сбили два российских вертолета противотанковым комплексом – командование ДШВ

Украинские военные попали ракетой из ПТРК в такой вертолет, он при падении столкнулся с еще одним, таким образом было уничтожено два вражеских Ми-8, сообщили в командовании ДШВ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Вертолеты украинские десантники сбили с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

"Это, по сути, первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель! После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник, завалившись набок, при падении столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом. На видео пылают вертолеты противника после "успешного" приземления. Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников", – подчеркивается в сообщении.

В командовании отмечают, что речь идет об уникальном случае и высоком мастерстве военнослужащих.

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