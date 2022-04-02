В Харькове после ночного обстрела возникли пожары на площади в тысячи квадратных метров – ГСЧС

"Самый крупный пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 м². Шесть часов спасатели боролись с огнем", – говорится в сообщении.
Еще одно возгорание харьковские пожарные тушили в Московском районе города.
"Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2 тыс. м². Спасатели ликвидировали пожар в течение семи часов", – рассказали в ГСЧС.
Всего за сутки, по данным ведомства, его подразделения 20 раз выезжали "на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, гаражных кооперативов и автомобилей". Большинство таких пожаров происходило в Московском (девять) и Киевском (семь) районах Харькова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.
28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.