В Харькове после ночного обстрела возникли пожары на площади в тысячи квадратных метров – ГСЧС

Чаще всего обстрелы вызывали пожары в двух районах Харькова Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

"Самый крупный пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 м². Шесть часов спасатели боролись с огнем", – говорится в сообщении.

Еще одно возгорание харьковские пожарные тушили в Московском районе города.

"Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2 тыс. м². Спасатели ликвидировали пожар в течение семи часов", – рассказали в ГСЧС.

Всего за сутки, по данным ведомства, его подразделения 20 раз выезжали "на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, гаражных кооперативов и автомобилей". Большинство таких пожаров происходило в Московском (девять) и Киевском (семь) районах Харькова.

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