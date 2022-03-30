"Этого ждут от вас Харьков и Украина". Терехов призвал бизнес "постепенно возвращаться к работе"

В результате вторжения РФ в Украину в Харькове разрушен 1531 объект гражданской инфраструктуры, сообщил Терехов Фото: ДСНС України / Facebook

"Городу и стране надо перезапустить экономику. Президент и правительство в последние недели значительно упростили правила ведения бизнеса, существенно снизили налоговые ставки. Я прошу харьковских предпринимателей: постепенно возвращайтесь к работе, – сказал Терехов. – Да, сейчас по многим причинам невозможно сделать это в полном объеме. Но в сокращенном это можно сделать. Выходите, работайте, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков, этого ждет от вас Украина".

По словам мэра, на 30 марта в результате вторжения РФ в Украину в Харькове разрушен 1531 объект гражданской инфраструктуры, в частности – 1292 жилых дома, 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц.

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