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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Этого ждут от вас Харьков и Украина". Терехов призвал бизнес "постепенно возвращаться к работе"

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В результате вторжения РФ в Украину в Харькове разрушен 1531 объект гражданской инфраструктуры, сообщил Терехов
В результате вторжения РФ в Украину в Харькове разрушен 1531 объект гражданской инфраструктуры, сообщил Терехов
Фото: ДСНС України / Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к предпринимателям города постепенно возобновлять работу. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram 30 марта.

"Городу и стране надо перезапустить экономику. Президент и правительство в последние недели значительно упростили правила ведения бизнеса, существенно снизили налоговые ставки. Я прошу харьковских предпринимателей: постепенно возвращайтесь к работе, – сказал Терехов. – Да, сейчас по многим причинам невозможно сделать это в полном объеме. Но в сокращенном это можно сделать. Выходите, работайте, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков, этого ждет от вас Украина".

По словам мэра, на 30 марта в результате вторжения РФ в Украину в Харькове разрушен 1531 объект гражданской инфраструктуры, в частности – 1292 жилых дома, 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.

В Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети. Об этом 30 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей.

29 марта российские оккупационные войска обстреливали Харьков и Харьковскую область из минометов, артиллерии, ракетных систем залпового огня 39 раз, отметил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Теги: Россия, Украина, налоги, Харьков, экономика, правительство, вторжение, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, предприниматели, президент, работа, больницы, инфраструктура, мэр
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