"Этого ждут от вас Харьков и Украина". Терехов призвал бизнес "постепенно возвращаться к работе"

"Городу и стране надо перезапустить экономику. Президент и правительство в последние недели значительно упростили правила ведения бизнеса, существенно снизили налоговые ставки. Я прошу харьковских предпринимателей: постепенно возвращайтесь к работе, – сказал Терехов. – Да, сейчас по многим причинам невозможно сделать это в полном объеме. Но в сокращенном это можно сделать. Выходите, работайте, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков, этого ждет от вас Украина".
По словам мэра, на 30 марта в результате вторжения РФ в Украину в Харькове разрушен 1531 объект гражданской инфраструктуры, в частности – 1292 жилых дома, 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.
В Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети. Об этом 30 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей.
29 марта российские оккупационные войска обстреливали Харьков и Харьковскую область из минометов, артиллерии, ракетных систем залпового огня 39 раз, отметил глава областной военной администрации Олег Синегубов.