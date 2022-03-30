Оккупанты за сутки 39 раз обстреляли Харьков и область – Синегубов

Синегубов: Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке Фото: kharkivoda.gov.ua

По его информации, больше всего пострадали жилые массивы Харькова Салтовка, Алексеевка, Холодная Гора, ХТЗ, а также Чугуев и Дергачи.

"Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет", – добавил Синегубов.

Он рассказал, что в области идут активные бои в изюмском направлении.

"В этом районе Вооруженные силы Украины за сутки сбили один истребитель и один беспилотник врага. Харьковская область продолжает держать оборону", – отметил глава ХОВА.