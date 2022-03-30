Оккупанты за сутки 39 раз обстреляли Харьков и область – Синегубов

По его информации, больше всего пострадали жилые массивы Харькова Салтовка, Алексеевка, Холодная Гора, ХТЗ, а также Чугуев и Дергачи.
"Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет", – добавил Синегубов.
Он рассказал, что в области идут активные бои в изюмском направлении.
"В этом районе Вооруженные силы Украины за сутки сбили один истребитель и один беспилотник врага. Харьковская область продолжает держать оборону", – отметил глава ХОВА.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.
В Харьковской области в результате вторжения РФ погибли 346 мирных жителей, 16 из них – дети. Об этом 27 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Мэр города Игорь Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей.