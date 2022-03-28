Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова сегодня отправили в Харьков и Киев

Еще одну партию помощи от Фонда Рината Ахметова сегодня получает Киев, помощь отправили в Киевский городской территориальный центр соцобслуживания и органы соцзащиты Оболонского и Подольского районов столицы. Наборы получат люди, стоящие на учете соцслужб: пожилые и с особыми потребностями.

"Таким образом, на сегодняшний день фонд уже полностью закрыл нужды шести из 10 районов Киева: Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского, Голосеевского, Деснянского районов. И кроме того – Киевского городского территориального центра соцобслуживания. В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: сгущенка (для Киева и области), мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. В общей сложности продуктовые наборы от фонда получат 200 тыс. украинцев", – сказано в сообщении пресс-службы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)