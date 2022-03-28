ФК "Шахтер" обустраивает во Львовской области локацию для переселенцев

ФК "Шахтер" принял участие в обустройстве центра и полностью укомплектовал больницу необходимыми спальными принадлежностями – матрасами, одеялами и подушками.

Часть гуманитарной помощи была предоставлена самим клубом и компанией "Метинвест", часть – получена от европейских партнеров.

Также клуб планирует обеспечить временное жилье для переселенцев уборочным инвентарем, средствами личной гигиены и другими вещами, которые сделают пребывание пострадавших от войны более комфортным.

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Контекст:

ФК "Шахтер" вместе с компанией ДТЭК участвует в создании и работе Центра поддержки внутренне перемещенных лиц во Львове, куда ежедневно прибывают переселенцы из разных регионов Украины, вынужденные уехать на запад страны из-за военных действий. Накануне клуб по заявке Львовской облгосадминистрации, отправил партию кроватей, матрасов, обогревателей, электроприборов, гигиенических средств и других товаров в один из населенных пунктов Львовской области, где временно разместили 450 переселенцев из Харькова.

"Шахтер" передал теплую одежду на общую сумму более 1 млн грн для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, сообщали в пресс-службе клуба.

Также клуб организовал эвакуацию 85 несовершеннолетних игроков клубной академии из Украины в Хорватию, писал официальный сайт "Шахтера".