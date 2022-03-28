Гендиректор ФК "Шахтер": Если мы вместе не остановим эту войну, завтра она будет в Центральной Европе

Сергей Палкин: Мы будем думать и говорить о будущем на следующий день после окончания войны. На данный момент у нас совсем другие приоритеты и цели – они направлены на нашу победу Фото: shakhtar.com

Он напомнил, что войска России уничтожают города, убивает мирных жителей, в том числе детей, и за все эти преступления против человечности все виновные должны понести ответственность.

"Я верю, что Украина выиграет эту войну. Но нам нужна поддержка. Сегодня Украина борется не только за свою землю, Украина защищает всю Европу и ценности свободного демократического мира. Если мы вместе не остановим эту войну, завтра она будет в Центральной Европе, – заявил гендиректор футбольного клуба. – Мы будем думать и говорить о будущем на следующий день после окончания войны. На данный момент у нас совсем другие приоритеты и цели – они направлены на нашу победу, и мы приложим все усилия для победы".

Палкин подчеркнул, что поддерживает мнение Рината Ахметова о том, что Украина выиграет эту войну и будет восстановлена.

"Он готов вложить все свои силы и средства, чтобы Украина выздоровела и снова стала сильной и процветающей страной. Я разделяю точку зрения президента и уверен, что Украина выйдет из этой войны сильной и единой нацией, тем самым укрепит целостность Европы и станет ее надежным союзником в сфере безопасности и дальнейшего развития", – рассказал Палкин.

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