"Всегда готовы в случае чего". Форвард "Шахтера" Мораес сообщил, что бразильские футболисты напуганы новостями о ситуации в Украине

Мораес выступает в составе "Шахтера" с 2018 года Фото: EPA

Мораес принял гражданство Украины в 2019 году.

Он рассказал LANCE, что "всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий". Поэтому, по его словам, бразильцы "всегда готовы в случае чего".

Мораес выступает в Украине с 2011 года, до "Шахтера" он играл в составе киевского "Динамо", а первым его украинским клубом был донецкий "Металлург" (расформированный в 2015 году).

Футболист вспомнил события в 2014 году, начало боевых действий на Донбассе.

По словам Мораеса, он "пережил много напряженных моментов в 2014 году" – "видел, как все начиналось, и не хочу, чтобы эта ситуация повторилась".

Форвард "Шахтера" отметил, что "никто не заслуживает войны".