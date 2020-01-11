"Рома" и "Болонья" интересуются нападающим сборной Украины – СМИ

Итальянская "Болонья" провела переговоры с агентом игрока "Шахтера" и сборной Украины Жуниора Мораеса, сообщает итальянский ресурс Roma Press.

Мораес выступает за "Шахтер" с лета 2018 года Фото: EPA

Итальянские клубы "Рома" и "Болонья" интересуются нападающим "Шахтера" и сборной Украины Жуниором Мораесом, сообщает итальянский ресурс Roma Press.

"Рома" следила за Мораесом в последние несколько месяцев, но зимний трансфер нападающего выглядит сложным, считает источник.

Потенциальный трансфер украинца зависит от того, покинет ли "Рому" хорватский нападающий Никола Калинич. Пока у игрока нет предложений.

Также сообщается, что в услугах Мораеса заинтересовано много европейских клубов. Итальянская "Болонья" три недели назад провела переговоры с агентом игрока, но официального предложения пока не поступило.

В декабре нападающий сборной Украины продлил контракт с "Шахтером" до 2021 года.

Мораес перешел в донецкий клуб из киевского "Динамо" летом 2018 года. За донецкий клуб нападающий провел 63 игры, забил 43 гола и отдал 19 результативных передач.

18 марта 2019 года Мораес получил гражданство Украины и был вызван в национальную команду. За сборную Украины провел пять матчей, голов не забивал.